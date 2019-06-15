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Mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Karabük’te yedikleri mantardan zehirlenmeleri sonucu hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Satı Doğan ve eşi Satılmış Doğan yedikleri mantardan dolayı zehirlendi.

Karabük’te yedikleri mantardan zehirlenmeleri sonucu hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Satı Doğan ve eşi Satılmış Doğan yedikleri mantardan dolayı zehirlendi. Kendilerini rahatsız hissetmeye başlayan yaşlı karı koca yakınlarını bilgilendirdi. Durumu haber alan yakınları hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı karı kocaya hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlil sonuçlarının ardından yaşlı karı kocanın yedikleri mantardan zehirlendiği ortaya çıktı.
Hastanede tedavi altına alınan şahıslardan Satı Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğan için Safranbolu ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yaşlı kadın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
Satılmış Doğan’ın tedavisine ise hastanede devam edildiği öğrenildi.

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