Mantardan zehirlenip hastaneye kaldırıldılar

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda topladıkları mantarı yiyen Ahmet ve Güllü Aydın çift hastanede tedavi altına alındı.
Şirinler Köyünde oturan Ahmet Aydın (68) eşi Güllü Aydın (58), dün ormanda mantar topladılar. Akşam evde pişirdikleri mantarı yiyen çift daha sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle komşularına haber verdi. Çift köye çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü Aydın normal serviste tedavi altına alınırken, eşi Ahmet Aydın'ın durumunun kritik olması nedeniyle Yalova'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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