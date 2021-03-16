Mantı buluşmasında 14, dünür yemeğinde 8 pozitif vaka! İl Sağlık Müdürü isyan etti

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, güncellenen koronavirüs risk haritasında vaka sayısının artmasına ilişkin açıklama yaptı. Benli, illerin renk değişiminde vaka sayılarının yanında, hastanedeki mevcut durum, vaka test oranı ve salgın ilerleyişinin de dikkate alındığını belirtti. Benli, "Şehrimizde her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da hastane durumu, vaka ilerleyişi, vaka test oranları ve salgın ilerleyişi değerlendirildiğinde renginin değiştirilmemesi kararı verilmiş oldu" dedi.

'TEMAS KONUSUNDA DOĞRU BİLGİ VERİRSEK ÇEVREMİZİ VE ŞEHRİMİZİ KORUMUŞ OLACAĞIZ'

Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Benli, test sonucu pozitif çıkanların temaslıların isimlerini vermediğini söyledi. Benli, filyasyon ekibinin hastalığa yakalanan birinin temaslılarını bulmak için gittiğinde hiç temaslı çıkmadığını, sonra vaka mutant virüslü çıkınca temaslıların ortaya çıktığını anlatarak, "Ekiplerimiz vaka temaslısını almaya gidiyorlar; ama hiç temaslı alamıyorlar. Ancak vaka mutant vaka çıkınca arkadaşlar tekrar evine gidiyorlar. Tekrar geçmişe dönük 3 günlük kimlerle karşılaştığını aldıklarında yaklaşık 50’den fazla kişiyi temaslı olarak kaydediyorlar. Yani biz şu an bu temaslıları alamadığımız zaman virüsün yayılımına engel olamayız. Temaslı konusunda doğru bilgi verirsek çevremizi ve şehrimizi korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.