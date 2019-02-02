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’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen ’Mantı İkramı’ programında yoğun ilgi ile karşılaştı.BBP Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, partisinin kadın kolları tarafından bir düğün salonunda düzenlenen ’Mantı İkramı’ programına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen ’Mantı İkramı’ programında yoğun ilgi ile karşılaştı.
BBP Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, partisinin kadın kolları tarafından bir düğün salonunda düzenlenen ’Mantı İkramı’ programına katıldı. Programa Ürgüp’ün yanı sıra İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal ve çok sayıda partili kadın katıldı.
Programa katılmak için salona gelen belediye başkan adayı Ürgüp, kadınlar tarafından büyük ilgi ile karşılaştı. Yoğun ilgi sonrası uzun süren fotoğraf çekiminin ardından Ürgüp partili kadınlara hitap ederek şunları kaydetti.
"Bayrağı devraldık bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Sivas Muhsin başkanımız için çok önem arz eden bir memleketti. Şimdi 2009 yılına döndüğümüzde genel başkanımızın katılımı ile yaptığımız mantı gününde 600 civarında hanım efendi ile bir araya gelmiştik. 2014 yılında ki mantı gününde bin 600 kişi bir araya gelmiştik. Bu gün salon 750 kişilik, ayakta epeyce arkadaşımız var, yeni masalar atıyorlar.Çıktığımız bu yolda bütün hanımefendilere teşekkür ediyoruz. 31 Mart akşamı Allah’ın izni ile ertesi gün Ankara’ya gideceğiz ve görevi yerine getirdik sayın başkanım diyeceğiz"
Program mantı ikramının ardından Sivas türkülerinin eşliğinde halay çekilmesi ile devam etti. Programın sonunda ise partili kadınlara rozet takdimi yapıldı.

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi

’Mantı İkramı’ programında Ürgüp’e yoğun ilgi
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