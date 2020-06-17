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Mantı tarifi: Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamur işlerinin şahı, iştah açan mantı tarifi için kolları sıvamak her yiğidin harcı değildir. Evde mantı tarifi ile Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeği kolaylıkla yapıp, afiyetle yiyeceksiniz.

Mantı tarifi: Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek

Görüntüsüyle iştah kabartan, kokusuyla ağız sulandıran mantı tarifi ile karşınızdayız. Mantının en çok merak edilen yanı mantı hamuru tarifidir. Fatih Sultan Mehmet, en sevdiği yemek olan mantıyı bir rivayete göre 28 gün boyunca her gün afiyetle yemiş. İlk başta kolay gibi görünen mantının kıvamını ve lezzetini tutturması tecrübe ve birikim gerektirir. Sadece mantı olarak da bilinen sarımsaklı yoğurtlu şahane aynı zamanda Kayseri mantı tarifi olarak da bilinir. Kolay mantı tarifi ile ülkemizin en nadide ve sevilen yemeklerinden biri olan mantıyı bir usta edasıyla yapabileceksiniz.

MANTI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yumurta
  • Tuz

MANTI İÇ HARCI İÇİN

  • 200 gr kıyma
  • 1 küçük boy soğan
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Tuz

ÜZERİ İÇİN

  • Yoğurt
  • Sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Nane

EVDE MANTI YAPIMI

  • 4 su bardağı undan 1 su bardağı unu ayırın.
  • Derin bir kaba unu alın.
  • Yumurta ile tuzu bir kasede çırpın.
  • Unun ortasına havuz açıp çırptığınız yumurtayı içine dökün.
  • Ilık suyu da una azar azar dökerek yoğurmaya başlayın.
  • Çok yumuşak olmayan tok bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
  • Mantı hamuru hazır olunca üzerini örterek yarım saatten az olmamak şartıyla dinlenmeye bırakın.
  • Bu sırada iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz.
  • Soğanları küp küp doğrayın üzerine kıymayı ekleyin ve baharatları ekleyerek yoğurun.
  • Ayırdığınız bir su bardağı unu alın.
  • Mantı hamurunu açacağınız zemine un serpin ve hamuru açmaya başlayın.
  • Mantı hamurunu, yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın ve kare kare kesin.
  • Kıymadan kopardığını ufak parçaları hamurların ortasına koyun.
  • Hamurların 4 köşesini bir araya getirip mantıya son şeklini vererek, kapatın.
  • Tüm hamuru aynı şekilde yapın.
  • Derin bir tencereyi ağzına kadar suyla doldurun, kaynamaya bırakın
  • Su kaynadıktan sonra içine mantıları atın ve pişirmeye bırakın.
  • Ara ara karıştırdığınız mantıları ortalama 8-9 dakika pişirin.
  • Mantılar pişerken bir taraftan sarımsaklı yoğurdu hazırlayın.
  • Pişen mantıları, bir kevgir yardımıyla süzdükten sonra servis tabağına alın.

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MANTI SOSU TARİFİ

Tereyağını küçük bir tavada eritin.
Salçayı katıp 2-3 dakika kavurun.
Naneyi ekleyip karıştırmaya devam edin.
Servis tabağına aldığınız mantının üzerine önce sarımsaklı yoğurdu sonra naneli sosu dökün.

Afiyet olsun.

MANTI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Mantıyı haşlayacağınız suya tuz ve sıvıyağ eklerseniz mantıların yapışmasını önlersiniz.

İç harcı doldurulmadan önce hamurun üzerine nemli bez ile kapalı ve yaklaşık 30 dakika dinlendirilmelidir.

Lezzetini arttırmak için haşlama suyunun içine tavuk veya et suyu katabilirsiniz.

Mantıları haşlarken tencerenin kapağını kapatmayın.

MANTI ÇEŞİTLERİ

Mantı severler marketlerde satılan hazır mantı tarifleri ile gelen mantı krizlerini bastırmaya çalışır.

Klasik kıymalı mantı haricinde patatesli mantı tarifini de deneyebilirsiniz.

MANTI KAÇ KALORİ?

Orta boy porsiyon mantı ortalama 170 kaloridir.

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