Manukyan kimdir? Manukyan ne demek? İşte serveti...

Dora Çilingir, babasının evliliğinin iptal olması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme ise Kerope Çilingir ve Neslihan Kahraman arasındaki evliliğin iptaline karar verdi. Yaşanan bu evlilik iptalinden sonra ise Manukyan’ın serveti tekrar gündeme geldi.

MANUKYAN KİMDİR?

Gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan olan Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite’dir. Ermeni asıllı bir Türk olan Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan, 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştır. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kalmıştır. Matild Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde ölmüştür.