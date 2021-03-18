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Manukyan kimdir? Manukyan ne demek? İşte serveti...

18.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matild Manukyan olarak bilinen genelev patroniçesinin serveti çok konuşuldu. 2001 tarihinde ölen Manukyan’ın mirası bölünemediği için davalık olmuştu. Sahip olduğu servet ile adından sıkça söz ettiren Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir, kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmişti. Bunun üzerine Kerope’nin kızı Dora Çilingir, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla mahkemeye gitmişti.

Manukyan kimdir? Manukyan ne demek? İşte serveti...

Dora Çilingir, babasının evliliğinin iptal olması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme ise Kerope Çilingir ve Neslihan Kahraman arasındaki evliliğin iptaline karar verdi. Yaşanan bu evlilik iptalinden sonra ise Manukyan’ın serveti tekrar gündeme geldi.

MANUKYAN KİMDİR?

Gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan olan Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite’dir. Ermeni asıllı bir Türk olan Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan, 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştır. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kalmıştır. Matild Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde ölmüştür.

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KEROPE ÇİLİNGİR KİMDİR?

Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan’dır. Annesi Matild Manukyan’dan kalan taksi işletmesi Rent A Car şirketine sahip olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970’de ise kızı Dora Çilingir ve 1971’de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir’in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.

Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Sevil Çilingir’den boşandı. Kerope Çilingir’in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yaptı. Ancak kızı Dora Çilingir’in babasının akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki iddiası ile mahkeme evliliğin iptaline karar verdi. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

MANUKYAN’IN SERVETİ NE KADAR?

  • Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel
  • Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel
  • İstanbul’da 2 fabrika
  • Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk
  • İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı
  • Yalova’da yüzlerce daire ve arsa
  • Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa
  • Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro
  • 220 ticari taksi
  • Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler

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Anahtar Kelimeler:
Genelev

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