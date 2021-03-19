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  4. Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

19.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın, tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesinin ardından kızı Dora Çilingir’in üvey annesi hakkında şikayetçi olduğu davada karar açıklandı.

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın, tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesinin ardından kızı Dora Çilingir’in üvey annesi hakkında şikayetçi olduğu davada karar açıklandı. Mahkeme, evliliğin iptaline karar verirken, miras Kerope Çilingir’in kızlarına geçti.
Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Keropa Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi nedeniyle kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında şikayetçi olmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Dora Çilingir evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.
Dora Çilingir babasının sahte belge ve raporlarla babasının Neslihan Kahraman ile evlendirildiğini iddia ederek hastane ve işbirliği içinde olan herkes hakkında şikayetçi olmuştu.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen evliliğin iptali davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Kerope Çilingir’in ile Neslihan Çilingir’in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi. Bu kararla Matild Manukyan’dan Kerope Çilingir’e aktarılan miras, kızları Dora, Linda ve İlda Çilingir’e geçti.

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