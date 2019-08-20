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Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2019 06:59 | Son Güncelleme

Avustralya'ya teknelerle ulaşmaya çalışırken yakalandıktan sora Papua Yeni Gine'nin (PNG) Manus Adası’ndaki gözaltı merkezine gönderilen mültecilere PNG’nin başkenti Port Moresby’e taşınmaları teklifi geldi.

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, 6 yıldır Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan yaklaşık 120 erkek mülteciye PNG hükümeti tarafından başkent Port Moresby'e taşınmaları teklif edildi.

PNG yetkilileri tarafından resmi yazıyla iletilen teklifte, mültecilerin Port Moresby'e taşınmaları halinde, maddi yardım alacakları ve konut ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Taşınmanın PNG'de kalıcı bir yerleşim anlamına gelmediği belirtilen yazıda isteyen mültecilere mesleki eğitim verilmesinin yanı sıra tıbbi randevularına devam etme ve istihdam desteği sağlanacağı ifade edildi.

MÜLTECİLERDEN TEKLİFE TEPKİ

Halen Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulan ve cep telefonuyla yazdığı kitapla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'nü kazanan İranlı mülteci Behrouz Boochani teklife sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Teklifi siyasi bir oyun olarak değerlendiren Boochani, "Hükümet resmen Manus'taki 120 kişiden Port Moresby'ye transfer etmesini istedi. Bu, Manus hapishane kampını kapatıp PNG'nin başkentinde siyasi oyuna devam edecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki bir başka mülteci Shaminda Kanapathi ise başka bir ülkeye kalıcı yerleşim öncesi Port Moresby'de ne kadar kalacaklarının belirsiz olduğunu belirterek bundan endişe duyduklarını söyledi.

AVUSTRALYA TEKNELERLE GELENLERİ ÜLKEYE ALMIYOR

Avustralya ülkeye teknelerle girmeye çalışan mültecileri Nauru ve PNG’nin Manus Adası’na kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Söz konusu kişileri hiçbir zaman ülkeye almayacağını her fırsatta dile getiren Avustralyalı yetkililer mülteci ve sığınmacılara, geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları yerde kalmaları ve üçüncü bir ülkeye yerleşme seçeneği sunuyor.

Durumları uygun bulunan mültecilerden bir kısmını yapılan anlaşmalar gereği ABD'ye gönderen Avustralya, Yeni Zelanda'nın gözaltı merkezlerinden her yıl 150 kişiyi alma teklifini ise mültecilerin bu ülkeye yerleştikten sonra Avustralya'ya gelecekleri endişesiyle kabul etmiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Manus Adası' Avustralya

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