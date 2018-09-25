Manus Adası'ndan 17 mülteci ABD’ye gönderildi

MELBOURNE (AA) – Papua Yeni Gine’nin Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulan 17 mültecinin daha Avustralya ve ABD yönetimi arasında varılan anlaşma çerçevesinde Amerika’ya gönderildiği bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde yaklaşık 5 yıldır tutulan 11 Pakistanlı ve 6 Arakanlı Müslüman yeniden yerleşim için ABD’ye gönderildi.

Mülteci Eylem Koalisyonu Sözcüsü Ian Rintoul, söz konusu mültecilerle şimdiye kadar Manus Adası’ndan ABD’ye 147 mültecinin gönderildiğini hatırlatarak, Manus Adası ve Port Moresby'de 600, Nauru’da da yaklaşık 800 mültecinin durumunun hala belirsiz olduğunu söyledi.

Avustralya, ülkeye teknelerle ulaşan mültecileri yakalayarak Nauru ve Manus Adası’ndaki gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Yaklaşık 5 yıldır merkezde tutulanların hiçbir zaman Avustralya’ya alınmayacağını her fırsatta dile getiren yetkililer, mültecilere geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde 3 seçenek sunuyor.

Avustralya hükümeti, seçenekler arasında yer alan üçüncü ülkeye nakil konusunda ABD yönetimi ile vardığı anlaşmalar gereği, gözaltı merkezlerindeki mültecileri Amerika’ya gönderiyor. ABD’nin Nauru ve Manus'daki yaklaşık bin 400 mülteciden kaçını kabul edeceği ise hala netlik kazanmadı.

