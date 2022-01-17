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'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! Tepkiler çığ gibi

17.01.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir festival kapmasında Sivas'ta sahne alması beklenen şarkıcı 'Manuş Baba' konserine kısa bir süre kala, soğuk havayı bahane ederek konsere çıkmayınca, kendisini dinlemek için gelen binlerce hayranı soğuk havada mağdur kaldı. Sosyal medyada tartışma yaratan olayın ardından etkinliği düzenleyen kayak merkezi açıklama yaparak, "Biz Manuş Baba'ya playback dahil alternatif tekliflerde bulunmamıza rağmen tarafımıza izahı yapılmadan konsere çıkmamıştır." dedi.

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! Tepkiler çığ gibi

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu.

SOĞUK HAVADA SAATLERCE BEKLEDİLER

Ancak 14.00'te başlaması beklenen halk konseri bir türlü başlamadı. Manuş Baba'nın soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen özellikle çocuk hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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(Kaynak: Ekşi Sözlük)

Konu hakkında insanların mağdur olmasının ardından açıklama yapan organizasyon firması;

PLAYBACK YAPMAYI DA KABUL ETMEDİ

"Saygıdeğer misafirlerimiz sizlerin güzel bir zaman geçirmeniz amacıyla soğuğa rağmen ekipler dün geceden beri çalışarak sahne kurulumları gerçekleştirilmiştir. Şehrimizin güzel sanatlar lisesi öğrencileri aynı şartlarda ve aynı teknik ekipmanlarla,başarıyla konser icra etttiler. Maalesef konser saatinden 1 saat geçmesine rağmen sahneye çıkılmamış olup kar yağışı bahane edilerek, kullanacakları cihazların kıymetinden bahsetmişler bu zor şartlarda konser için tesisimize gelen misafirlerimizi üzmüşler ve tepkisini çekmişlerdir. Bizler programın icra edilebilmesi için playback dahil alternatif tekliflerde bulunmamıza rağmen tarafımıza izahı yapılamayan, teknik eksiklikten dolayı programın yapılamaması açıklaması, şartları zorlamalarına rağmen sahneye çıkamadıkları açıklaması tamamen çarpıtmadan ibarettir. Çünkü cihaz ayarları için sahneye dahi çıkılmamıştır.

"HAYRANLARINI CİHAZLARINDAN ÇOK SEVİP DEĞER VEREN..."

Bu durum gösterdi ki bundan sonraki her türlü organizasyonumuzda topluma ve hayranlarına daha fazla saygı duyan, cihazlarından çok sevenlerine değer veren, zaman ayırarak etkinliklere gelen sevenlerine saygı duyan sanatçılarımızla sizlerin karşısında olacağız. Bu durum gösterdi ki bundan sonraki her türlü organizasyonumuzda topluma ve hayranlarına daha fazla saygı duyan, cihazlarından çok sevenlerine değer veren, zaman ayırarak etkinliklere gelen sevenlerine saygı duyan sanatçılarımızla sizlerin karşısında olacağız.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ekşi Sözlük'te gündem olan olayda, Manuş Baba'ya tepkiler çığ gibi geliyor.

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Şarkısı çalıntı çıkan Manuş Baba'nın açıklaması da çalıntı çıktıŞarkısı çalıntı çıkan Manuş Baba'nın açıklaması da çalıntı çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Manuş Baba
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