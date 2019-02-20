Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, 8 gün önce kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde kaybolan Birol Dayı'nın (43), cansız bedenine ulaşıldı. Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat saat 09.00 sıralarında, Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönen diğer balıkçılar, en son ağ toplarken gördükleri Birol Dayı'nın geri dönmediğini fark etti. İhbarla bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı için 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen aramada ise kayığı bulundu, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugünkü çalışmalara yine aynı bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, Çanakkale Sualtı Deniz Polisi, Bandırma 911 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla sürdürüldü. Birol Dayı'nın en son ağ toplarken görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında çamurun içinde ve kayığının altında cesedi bulundu. Ceset, Kocagöl Balıkçı Barınağı'nda kıyıya getirilerek ardından Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

