HABER

Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hikmet Koç (52), yaşamını yitirdi.

Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hikmet Koç (52), yaşamını yitirdi. Koç'un aile bireyleri ve yakın çevresi, gözlem altına alındı.
Manyas’ın kırsal Yayla Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası çiftçi Hikmet Koç, dün ishal ve kanlı kusma şikayetleriyle Manyas Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Koç, burada yapılan müdahalenin ardından da Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kene ısırdığı belirlenen, KKKA hastalığı teşhisi konulan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Koç'un ölümünün ardından eşi ve 3 çocuğu ile yakın çevresinden oluşan yaklaşık 40 kişi, gözlem altına alındı. Bu kişiler, aynı hastalığı yakalanıp yakalanmadığının tespiti için sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.

FOTOĞRAFLI

Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldüManyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldüManyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladıSincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.