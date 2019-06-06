HABER

Manyas’ta kırım Kongo şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesi kırsal Yayla Mahallesi’nde yaşayan H.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü şüphesiyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Manyas’ın kırsal Yayla Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki üç çocuk babası H.K’nin dün sabah kanlı ishal ve kanlı istifra şikayetiyle Manyas Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Balıkesir’in Manyas ilçesi kırsal Yayla Mahallesi’nde yaşayan H.K, Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü şüphesiyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Manyas’ın kırsal Yayla Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki üç çocuk babası H.K’nin dün sabah kanlı ishal ve kanlı istifra şikayetiyle Manyas Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Bursa’ya sevk edilen H.K aynı gün içinde vefat ettiği belirtildi. Belirlenen bulgular üzerine H.K’nin Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü yüzünden ölme olasılığının çok yüksek olduğu açıklandı. Manyas Sağlık Gurup Müdürlüğü, H.K’nin olasılıklar yüzünden tedbir amaçlı olarak tabutuyla birlikte Yayla Mahallesi’nde toprağa verileceği ve mahallede yakın temasta bulunduğu kişilerin kontrol altına alındığını açıklandı.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
40 gün arayla ikinci evlat acısıyla yıkıldılar40 gün arayla ikinci evlat acısıyla yıkıldılar
Hareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktıHareketlerinden şüphelendikleri genç zehir taciri çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.