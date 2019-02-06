Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya ilerliyor! 'Tahmin edilenden çok daha hızlı'

Dünya Manyetik Modeli'nin 2020 yılında güncellenmesini bekleyen bilim insanları, çalışmaları neticesinde taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gözler önüne serdi. Yer değiştiren Manyetik Kuzey Kutbu'nun etkileri üzerine de açıklama yapan araştırmacılar, yaşanacak tehlikeleri ön gören bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...

Her şeyi çekirdeğin hareketi belirliyor!

Dünya'nın kabuğunun merkezinde çekirdek yer alıyor.

Çekirdek ise içi sıvı demirle dolu bir katman olarak biliniyor.

Çekirdek içerisindeki sıvı demir sürekli olarak hareket halinde bulunuyor.

Bu hareket Dünya'nın manyetik kutuplarının sürekli olarak yer değiştirmesine sebep oluyor.

Manyetik Kuzey Kutbu her yıl Kanada'dan Sibirya'ya doğru yön değiştiriyor.

Fakat yapılan yeni araştırmalar taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gösteriyor.

Bir sonraki Dünya Manyetik Modeli'nin 2020 yılında güncellenmesi planlanıyordu.

Araştırmacılar Manyetik Kuzey Kutbu'nun Kanada'nın Arktik bölgesinden Sibirya'ya doğru hızla değişeceğini öngörüyor.

Yer değiştiren Manyetik Kuzey Kutbu, navigasyon sistemlerini etkileyecek ve dünya genelinde teknoloji kaosuna sebep olacak.

Birçok teknoloji konum kullanırken Dünya Manyetik Modeli'ni baz aldığı için telefonlardan uçaklara kadar her türlü araç bu değişimden etkilenecek.

Tehlikeyi öngören bilim insanları Dünya Manyetik Modeli için mesaj yayınladı.

Mesajda Dünya Manyetik Modeli'nin güncellendiği belirtildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Arktik bölgesinde yaşanan açıklanamayan değişimler sebebiyle modelin güncellendiğini doğruladı.

Plansız güncellemenin askeri, ticari, arama ve kurtarma alanlarındaki uygulamalarda kullanılan navigasyonda olası soruları ortadan kaldıracağı belirtildi.

Manyetik Kuzey Kutbu'nun tam olarak neden bu denli hızla yer değiştirdiği açıklanamasa da bazı uzmanlar gezegenimizin çekirdeğinde yer alan sıvı demirin büyük kısmının normalden daha farklı hareket ettiği ihtimali üzerinde duruyor.