HABER

Manzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nün kıyısında manzara seyretmek için kullanılan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı.

Manzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılar

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nün kıyısında manzara seyretmek için kullanılan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı.
Sapanca Gölü sahilindeki Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait, manzara izleme dürbünlerinin hazneleri, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sabah balık tutmak için sahile gelenler, derneğe gelir sağlamak amacıyla konulan 2 dürbüne zarar verildiğini görüp, polise haber verdi.
Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Genel Başkanı Fehmi Tantan, dernek üyeleri ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı. Dürbünlerde parmak izi çalışması yapan, Mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Manzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılarManzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılarManzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılarManzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılar

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildiÇorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
Evde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildiEvde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 500 kişi 70 yıldır bu mirası bekliyor!

2 bin 500 kişi 70 yıldır bu mirası bekliyor!

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.