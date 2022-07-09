Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kayseri'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

ACİL SERVİSLERE AKIN ETTİLER

Sivas genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Sabahın ilk saatlerinde 30’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.

Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de günün ilk saatlerinde kurban keserken kendini yaralayan 46 kişi hastaneye başvurdu.

Kaynak: İHA

