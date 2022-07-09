HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

09.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene Kurban Bayramında yaşanan manzara bu sene de değişmedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Kayseri'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

AW665259_02

ACİL SERVİSLERE AKIN ETTİLER

Sivas genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

AW665266_04

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Sabahın ilk saatlerinde 30’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.

AW665266_07

Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de günün ilk saatlerinde kurban keserken kendini yaralayan 46 kişi hastaneye başvurdu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'daki at yarışında kavga! Bursa'daki at yarışında kavga!
Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan vetoSuriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto
Sokak röportajında güldüren diyalog!Sokak röportajında güldüren diyalog!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

İlginizi Çekebilir

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.