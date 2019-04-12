HABER

Manzarası ile dikkat çeken bin yıllık kümbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Elazığ’da Karakaya Barajına karşı manzarası ile dikkat çeken Selçuklular döneminden kalma tarihi kümbet görsel bir güzellik sunuyor.Sivrice’nin Doğanbağı köyünde bulunan tarihi kümbet zamana karşı direniyor.

Elazığ’da Karakaya Barajına karşı manzarası ile dikkat çeken Selçuklular döneminden kalma tarihi kümbet görsel bir güzellik sunuyor.
Sivrice’nin Doğanbağı köyünde bulunan tarihi kümbet zamana karşı direniyor. Selçuklular döneminde yapılan yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kümbet, manzarası ile dikkat çekiyor. 2 hafta önce meydana gelen ve köyde birçok evin hasar gördüğü 5.2’lik depremde de yıkılmayan tarihi kümbetin içinin defineciler tarafından zaman zaman kazıldığı iddia ediliyor. Yöre sakinleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilen kümbetin, restore edilmesini bekliyor.
Tarihi kümbetin Şelçuklular döneminden kaldığını bildiklerini belirten köy Muhtarı Serhat Yıldırım, "İçerisinde bir tane mezar var. O zamanlar Selçuklular döneminde saygın devlet adamları ve seçkin kişiler için yapılıyormuş. Muhtemelen öyle birisi için yapılmıştır. Huni şeklinde Karakaya baraj gölü kenarında köyümüz sınırları içerisinde olup bakım ve onarımının yapılmasını talep ediyoruz" dedi.
Kümbetin zaman zaman kazıldığını fark ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Definecilerin kazdığını düşünüyoruz. Zaten sit alanı ilan edildi. Biz bir şey yapamıyoruz ama Vakıflar Müdürlüğü inşallah gereken tedbiri alır. Bizim köyün alt kısmında olup Karakaya Baraj Gölüne paralel şekilde yüksek bir tepeye yapılmış güzel bir manzarası var” diye konuştu.
Resmiyette Doğanbağı geçen ancak Abutahir ismiyle bilinen köylerinin 700 senelik olduğunu, kümbetin ise 800 ile bin seneden kalma bir anıt olduğunu dile getiren yöre sakinlerinden 82 yaşındaki Mehmet Kenkül ise, "İçerisinde mezar vardı. Bu mezarın çok güzel oymalı taşları, sarı yaldızlı şeyleri vardı fakat defineciler gelmiş onları alıp gitmişler. Bir iki defa gelip mezarı komple söküp götürmüşler. Şimdi içerisi harabe halde, yıkılıyor. Köyümüz çok güzel. Köyümüz Osmanlı padişahları zamanında kanunname ile idare edilmiş bir yerdir" ifadelerini kullandı.

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı
Sultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığıSultangazi'de 'Fatura Ödeme Merkezi' dolandırıcılığı
Böyle futbol aşkı görülmediBöyle futbol aşkı görülmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.