Manzarayı izlemek için gitti, otomobilsiz döndü! El frenini unutunca kabusu yaşadı...

İnanılmaz olay Tekirdağ'da meydana geldi. Süleymanpaşa ilçe bağlı Kumbağ Mahallesi’nde denizde bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

DENİZ YÜZEYİNDE TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Aracın içerisinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için dron ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı.

GERÇEKLER SÜRÜCÜYE ULAŞINCA ORTAYA ÇIKTI

Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın iç yüzü sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA ARAÇ DENİZE UÇMUŞ

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için aracın sürücüsü Ahmet Erek’i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu. Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.

Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.

(İHA)

