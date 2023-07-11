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Manzarayı izlemek için gitti, otomobilsiz döndü! El frenini unutunca kabusu yaşadı...

11.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da deniz manzarasının keyfini sürmek isteyen bir vatandaş, otomobiliyle uçurumun kenarına yanaştı. Park ettiği aracından inen adam otomobilinin el frenini çekmeyi unutunca kabusu yaşadı. Bir anda otomobili hareket ederek uçurumdan düşen adam yaşananlara engel olamazken, kimseye haber vermeden evinin yolunu tuttu. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakasından sahibine ulaşınca yaşananlar ortaya çıktı.

Manzarayı izlemek için gitti, otomobilsiz döndü! El frenini unutunca kabusu yaşadı...

İnanılmaz olay Tekirdağ'da meydana geldi. Süleymanpaşa ilçe bağlı Kumbağ Mahallesi’nde denizde bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye, Deniz Polisi, jandarma, 112 Acil Sağlık, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

DENİZ YÜZEYİNDE TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Aracın içerisinde ve denizde kimsenin olup olmadığını tespit edebilmek için dron ve arama kurtarma tekneleri ile deniz yüzeyinde arama tarama çalışması yaptı.

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GERÇEKLER SÜRÜCÜYE ULAŞINCA ORTAYA ÇIKTI

Ekipler yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde ve aracın içinde kimseye rastlayamayınca, aracın plakasından sahibinin bilgilerine ulaştı. Aracın sürücüsünün yaşadığı tespit edilince, olayın iç yüzü sürücünün ifadeleri ile ortaya çıktı.

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EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA ARAÇ DENİZE UÇMUŞ

Sürücünün yaşadığını öğrenen ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için aracın sürücüsü Ahmet Erek’i olay yerine getirerek ifadesine başvurdu. Erek, manzarayı izlemek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca otomobil denize uçtuğunu ve olayın ardından kimseye haber vermeden evine gittiğini belirtti.

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Ekipler olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uçurum

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