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Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti

25.11.2020 21:25 | Son Güncelleme:
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Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirdi. Arjantin'de ulusal yas ilan edildi. Maradona Kasım başında beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle tedavi görmüştü.

Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

30 Ekim'de 60'ncı doğum gününü kutlayan Arjantinli futbol efsanesi, hemen sonrasında kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Doktoru Leopoldo Luque, kan pıhtısı teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından Maradona'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir sürede daha gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Maradona istatistik

Geçmişte de bazı sağlık sorunları yaşayan Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkeyi derinden sarsan ölümün ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Ölüm haberi öncesinde Arjantin medyası, Maradona'nın bugün ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve Buenos Aires'teki evinde doktorlar tarafından tedavi edildiğini bildirmişti.

Futbolun iki efsanesi: Maradona ve Pele

Pele: Bir gün gökyüzünde birlikte futbol oynayacağız

Futbolun bir diğer efsane ismi Brezilyalı futbolcu Pele, Maradona'nın ölüm haberinden sonra, "Kesinlikle, bir gün gökyüzünde birlikte futbol oynayacağız" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1331653917718011904

'Tarihin muhteme**le**n en iyisi...'

İngilizlerin efsane oyuncularından Gary Lineker ise Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı "Tanrı'nın Eli" golüne atıfta bulunarak, "Benim neslimin açık ara, tarihin ise muhtemelen en iyisi. Kutsanmış ama aynı zamanda sıkıntılı bir hayatın ardından, umarım Tanrı'nın elinde biraz olsun rahatlığı ve huzuru bulursun. Huzur içinde yat, Diego" dedi.

Turnuvanın çeyrek final müsabakasında Arjantin ve İngiltere karşı karşıya gelmiş ve Maradona, İngiltere'ye iki gol atmıştı. Maradona'nın eliyle attığı ilk gole "Tanrı'nın Eli" benzetmesi yapıldı. 60 metre sürdüğü topla, beş rakibi çalımlayarak attığı ikinci gol ise 2002 yılında FIFA tarafından "Yüzyılın Golü" olarak seçildi. Lineker de aynı maçta 81'inci dakikada Arjantin ağlarını sarsmıştı.

Formasını giydiği Boca Juniors ve Barcelona takımları da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sonsuz teşekkürler!" yazdı.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1331639645713600512

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1331643760703397888

Napoli takımı ise, "Her zaman kalbimizdesin, güle güle Diego!" mesajını paylaştı.

Tottenham Hotspur'un başarılı İngiliz futbolcusu Harry Kane de, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Onunla tanışmak ayrıcalıktı. Huzur içinde uyu" dedi.

Futbol ve skandallarla geçen bir hayat

30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te dünyaya gelen Maradona, futbol otoritelerince tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görüldü.

Pele ile birlikte 20'nci Yüzyılın Oyuncusu Ödülü'nü de alan Arjantinli, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarının formalarını giydi.

Arjantin adına 91 milli maça çıkmış ve 34 gol atan efsane oyuncu, dört Dünya Kupası'nda yer aldı ve bu kupayı da 1986 yılında Batı Almanya'yı 3-2 yendikleri finalin ardından kaldırdı.

1991 yılında kokain kullanması sebebiyle de 15 ay boyunca futbol oynamayadı. ABD'de efedrin testinin pozitif çıkması sonucu 1994 FIFA Dünya Kupası'nı evinde izlemek zorunda kald. 2005 yılında kilolarından büyük ölçüde kurtulan Maradona, kokain bağımlılığının da üstesinden geldi.

Maradona 15 aylık bir süre içerisinde Arjantin milli takımını da çalıştırdı.

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