Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti

Ölüm haberi öncesinde Arjantin medyası, Maradona'nın bugün ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve Buenos Aires'teki evinde doktorlar tarafından tedavi edildiğini bildirmişti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkeyi derinden sarsan ölümün ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Geçmişte de bazı sağlık sorunları yaşayan Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

Doktoru Leopoldo Luque, kan pıhtısı teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından Maradona'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir sürede daha gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

30 Ekim'de 60'ncı doğum gününü kutlayan Arjantinli futbol efsanesi, hemen sonrasında kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

Futbolun bir diğer efsane ismi Brezilyalı futbolcu Pele, Maradona'nın ölüm haberinden sonra, "Kesinlikle, bir gün gökyüzünde birlikte futbol oynayacağız" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1331653917718011904

'Tarihin muhteme**le**n en iyisi...'

İngilizlerin efsane oyuncularından Gary Lineker ise Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı "Tanrı'nın Eli" golüne atıfta bulunarak, "Benim neslimin açık ara, tarihin ise muhtemelen en iyisi. Kutsanmış ama aynı zamanda sıkıntılı bir hayatın ardından, umarım Tanrı'nın elinde biraz olsun rahatlığı ve huzuru bulursun. Huzur içinde yat, Diego" dedi.

Turnuvanın çeyrek final müsabakasında Arjantin ve İngiltere karşı karşıya gelmiş ve Maradona, İngiltere'ye iki gol atmıştı. Maradona'nın eliyle attığı ilk gole "Tanrı'nın Eli" benzetmesi yapıldı. 60 metre sürdüğü topla, beş rakibi çalımlayarak attığı ikinci gol ise 2002 yılında FIFA tarafından "Yüzyılın Golü" olarak seçildi. Lineker de aynı maçta 81'inci dakikada Arjantin ağlarını sarsmıştı.

Formasını giydiği Boca Juniors ve Barcelona takımları da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sonsuz teşekkürler!" yazdı.