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Maradona, Küba'da 3 çocuğun babası olduğunu 'kabul edecek'

BBC BBC
09.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli Diego Maradona'nın avukatı, müvekkilinin Küba'da 3 çocuğun babası olduğunu kabul edeceğini açıkladı.

Maradona, Küba'da 3 çocuğun babası olduğunu 'kabul edecek'

Avukat Matias Morla, Maradona'nın yakında Küba'nın başkenti Havana'ya gideceğini, çocuklarıyla buluşacağını ve DNA testi yaptıracağını söyledi.

İki ayrı anneden olan çocuklardan birinin 18 yaşında olduğu bildiriliyor.

Matias Morla'nın yaptığı açıklamaya göre, Maradona'nın DNA testi sonrası bu yıl içinde çocukların babası olduğunu kabul etmesi sonrası, çocuklar Maradona soyadını alabilecek.

58 yaşındaki Maradona daha önce, 2003'te boşandığı eski eşi Claudia Villafañe dışında kimseden çocuğu olmadığını söylemişti.

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Diego Maradona, futbolu bıraktıktan sonra 2000-2005 yılları arasında sık sık Küba'ya gitmiş, ülkenin eski lideri Fidel Castro'yla yakın dost olmuş, ülkede kokain tedavisi de görmüştü.

Maradona'nın sağ bacağında Castro'nun dövmesi var.

DNA testinin Küba'daki çocukların da babası olduğunu kanıtlaması halinde, Maradona'nın toplam çocuk sayısı 8'e yükselecek.

Bu çocuklar Arjantin, İtalya ve Küba'dan 6 farklı anneden.

Çocuklardan Diego Junior 32, Dalma 31, Giannina 29, Jana 22, Diego Fernando ise 6 yaşında.

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Diego Maradona Küba babalık testi dna testi

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