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Maradona, Napoli'de ölüm yıldönümünde anıldı: 'Unutulmaz bir efsane'

25.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl 60 yaşında hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona için ölüm yıl dönümünde, uzun yıllar formasını giydiği Napoli kentinde anma törenleri düzenlendi.

Maradona, Napoli'de ölüm yıldönümünde anıldı: 'Unutulmaz bir efsane'

Geçen yıl 60 yaşında hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona için ölüm yıldönümünde, uzun yıllar formasını giydiği Napoli kentinde anma törenleri düzenlendi.

1984-1991 yılları arasında Napoli'de oynayan Arjantinli futbolcu, bu kentte hala "insanüstü" bir statüye sahip. Maradona geçen yıl hayatını kaybettiğinde hayranları, pandemiye rağmen Napoli sokaklarına akın etmişti.

Ölümünün ilk yıldönümünde de sevenleri, Maradona'nın duvar resminin yer aldığı İspanyol Mahallesi'nde toplandı. Aralarında Arjantin ekibi Boca Juniors'ın taraftarlarının da bulunduğu bir grup da Napoli sokaklarında tezahüratlarla futbol efsanesine saygı duruşunda bulundu.

İspanyol Mahallesi'ndeki duvar resminin önüne gelerek Maradona'ya saygılarını sunanlar arasında Napoli kulübü başkanı Aurelio De Laurentiis de yer aldı. Napoli Başkanı bir sunak gibi süslenen alana, Napoli'nin renkleri mavi-beyaz çiçeklerle hazırlanmış "10" yazılı bir çelenk bıraktı. De Laurentiis, Maradona'yı "unutulmaz bir efsane" diye andı.

Napoli kulübü de ölüm yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce gitti ama bizi asla terk etmedi. 25 Kasım 2020'de Diego Armando Maradona vefat etti ama ölümsüz yüzü, tüm gezegenin kolektif hafızasına daha da güçlü ve canlı biçimde kazındı" dedi.

Getty Images

Maradona heykeli

Napoli takımı, ölüm yıldönümü şerefine Kasım ayında üzerinde Maradona'nın resminin yer aldığı özel bir formayla maçlara çıkma kararı almıştı.

Takımın stadyumunun adı geçen yıl ölümünün ardından Diego Armando Maradona Stadyumu olarak değiştirilmişti. Ölüm yıldönümünde stadyumun önüne bir Maradona heykeli de yerleştirildi. Heykelin resmi açılışının gelecek Pazar günü burada oynanacak Napoli-Lazio maçı öncesi yapılması planlanıyor.

Maradona hayranlığıyla bilinen Oscar ödüllü Napolili yönetmen Paolo Sorrentino da, yeni filmini futbolcuya adadı.

İsmini (E' stata la mano di Dio), Maradona'nın ünlü "Tanrı'nın eli" vakasından alan film, futbolcunun ölüm yıldönümüne denk gelecek şekilde bu hafta gösterime girdi.

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