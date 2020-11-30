HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maradona'nın doktoru hakkında soruşturma başlatıldı

Maradona'nın doktoru hakkında soruşturma başlatıldı

30.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maradona'nın doktoru hakkında soruşturma başlatıldı

Arjantin'de savcılık, Maradona'nın ölümü nedeniyle ünlü futbolcunun doktoru Leopoldo Luque hakkında "taksirle adam ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlattı.

Geçen hafta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque ağır bir suçlamayla karşı karşıya. Başkent Buenos Aires'in San Isidro bölgesi savcılığı, Maradona'nın ölümünde ihmal olabileceği kuşkusuyla Luque hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde Pazar günü Luque'nin evinde ve muayehanesinde polisin arama yaptığı da bildirildi. Polisin, Maradona'nın tedavisinde ihmal olup olmadığına ilişkin kanıt aradığı, geçtiğimiz günlerde Maradona'nın üç kızının da babalarının beyin ameliyatı sonrası kullandığı ilaçlara ilişkin yetkililere ifade verdiği belirtildi.

Doktor Luque ise hakkındaki suçlamayı reddediyor. Evine ve muayenehanesine yapılan baskından sonra bir basın toplantısı düzenleyerek ünlü futbolcunun tedavisinde tıbbi bir hata olmadığını söyleyen Lugue, "Olanlardan ben sorumlu değilim. Son ana kadar onun için en iyisini yaptım" dedi. Doktor hatası bulunmadığını ifade eden Lugue, "Bir hastanın kalp krizi belirtisiyle hayatı kaybetmesi dünyanın en normal ölüm nedeni" diye konuştu.

Savcılık da soruşturma ile ilgili olarak toplanan belgelerin değerlendirileceğini belirterek "Soruşturmamız devam ediyor. Aile üyeleri de dahil tanıklarla konuşuyoruz" açıklamasını yaptı,

Luque, Kasım ayı başında La Plata Hastanesi'nde Maradona'yı beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle ameliyat etmişti. Maradona ameliyattan sekiz sonra taburcu edilmiş, taburcu olduktan iki hafta sonra da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

SID/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
6 çocuğunu bu evde büyütüyor! Brandayla kapatmış6 çocuğunu bu evde büyütüyor! Brandayla kapatmış
12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Brandayla kaplı evde yaşıyorlar! 'Evimiz olsa mesleğim yeterdi'

6 çocuğunu bu evde büyütüyor! Brandayla kapatmış

Esenyurt'ta 'koronabüs' yolculuğu! Cezalar bile durduramadı

'Koronabüs' yolculuğu kamerada! Cezalar bile durduramadı

Eğirdir Gölü kimyasal kirlilik nedeniyle köpürüyor

Eğirdir Gölü'nde endişelendiren görüntü

Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı

Karantinayı ihlal edip yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

Gece öldürülen genç sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu

Gece öldürülen genç sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu

Belediye başkanından klipli 'koronavirüs' uyarısı

Belediye başkanından klipli 'koronavirüs' uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.