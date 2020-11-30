Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

Dr. Luque'ye henüz resmen herhangi bir suçlama yöneltilmezken, doktor ihmal iddialarını reddediyor.

Başkent Buenos Aires'te polis, Maradona'nın ameliyatının ardından uygulanan tedavide ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek için Leopoldo Luque'nin evinde ve özel kliniğinde arama yaptı.

Şüpheler, Maradona'nın evindeki nekahet döneminin klinikten taburcu edilmesi kurallarına uygun olmadığı yönünde.

Bu kurallara göre, "madde bağımlılığı konusunda uzman" bir hemşire ekibinin 24 saat esasına göre bulunması, bir olumsuzluk halinde çağırılacak doktorların olması ve şok cihazı bulunan bir ambulansın da hazır beklemesi gerekiyordu.

Yetkililer, Dr. Luque'nin Maradona'nın evinde geçirdiği nekahet dönemi düzenlemelerine dahlini bilmek istiyor.

Dr**. Luque kendisini nasıl savunuyor?**

Maradona'nın kişisel doktoru olarak tanımlanan Dr. Luque Pazar günü ağlayarak konuştuğu basın toplantısında, bir dostunun hayatını kurtarabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Luque, Maradona'nın son günlerde çok mutsuz olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir noktada gazetecilere kızan Dr. Luque "Neden sorumlu olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Onu sevmekten, bakmaktan, hayatını uzatmaktan ve son günlerine doğru geliştirmekti" dedi.

Dr. Luque ayrıca "Ben bir beyin cerrahıyım ve işim orda bitti." diye konuştu ve nekahet dönemindeki düzenlemelerin kendi sorumluluğu olmadığını" belirtti.