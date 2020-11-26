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Maradona’nın hayranlarıyla polis arasında arbede

26.11.2020 23:48 | Son Güncelleme:
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Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona’nın başkent Buenos Aires’teki cenaze töreninde hayranları ile polis arasında arbede çıktı.Dünya futbol tarihinin efsanevi ismi Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona’nın başkent Buenos Aires’teki cenaze töreninde hayranları ile polis arasında arbede çıktı.
Dünya futbol tarihinin efsanevi ismi Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona’nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirilirken, Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00’da kapılarını Maradona’nın sevenlerine açmıştı. Maradona’ya veda etmek isteyen binlerce hayranı Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde toplandı. Casa Rosada’nın önündeki meydanda yer alan bariyerleri aşan bir grup, başkanlık binasının avlusuna girmek istedi. Polis, bariyerleri aşan gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken taraflar arasında arbede yaşandı. 35 yaşındaki Ruben Hernandez, "Sakince sıraya girdik ve aniden polis plastik mermi kullandı. Sadece Diego’ya veda etmek istiyorum" dedi.

Maradona’nın hayranlarıyla polis arasında arbede

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