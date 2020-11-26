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Maradona'nın ölümü sonrası Napoli'de yas ilan edildi: 'Futbol cennete gitti'

26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Maradona'nın ölümü sonrası Napoli'de yas ilan edildi: 'Futbol cennete gitti'

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona'nın ölümü, 7 sezon oynadığı ve neredeyse bir aziz statüsüne eriştiği İtalya'nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı. Kentte bugün yas ilan edildi. San Paolo Stadı'na Maradona'nın ismi verilecek.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona'nın ölümü, 7 sezon oynadığı ve neredeyse bir aziz statüsüne eriştiği İtalya'nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı.

Napoli merkezli ulusal gazete Il Mattino, Arjantinli Maradona'nın hayatını kaybettiği haberinin kent sokaklarında yarattığı etkiyi şöyle aktardı:

"Diego Armando Maradona'nın ölümü Napoli'de şok yarattı. Hala birçoklarının inanmakta zorlandığı haber, cep telefonlarıyla yayıldı. Kent merkezinde, belediye meydanında tek bir ses duyuldu:

"O en büyüktü".

Maradona'nın futbol mabedi San Paolo Stadı'nın bulunduğu Fuorigrotta'da da hislerine hakim olamayanlar vardı. Maradona'nın olağanüstü futbolu yad edilirken, kadın bir hayranı "2020 hakikaten yılların en kötüsü" dedi.

Napoli takımında 188 maça çıkan ve 81 gol atan Maradona için dün gece kentin futbol stadyumu San Paolo'nun ışıkları yakıldı, taraftarlar stadyum önüne "Ölümsüz kral, sancağın dalgalanmayı asla bırakmayacak" yazılı bir pankart astı.

Maradona duvar resminin bulunduğu İspanyol mahallesinde, kent sokaklarında toplanan kalabalıklar mumlar yakıp "Maradona'yı gördüm" (Ho visto Maradona) şarkısını söyleyerek futbol efsanesini andı.

Napoli sokaklarındaki anma törenlerinden çekilen videolarda kent sakinlerinin "Bu dünya çapında bir yas", "Bizim için bir dostumuzun ölmesi gibi" dediği duyuldu.

Maradona grafitisi

Stadyuma Maradona ismi verilecek

Napoli futbol kulübü de dün yayımladığı çok sayıda mesajdan birinde "Efsaneler asla ölmez" dedi.

Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Sevgili Diego, Napoli halkının gururu, evrensel futbol, aşk, neşe, tutku ve sanat kubbesinin erişilmez yıldızı. Güneş parladığı müddetçe kalplerimiz de senin dehanın ışığıyla aydınlanacak" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris de "tüm zamanların en büyük futbolcusu"dediği Maradona'nın isminin, San Paolo Stadı'na verileceğini söyledi.

Belediye Başkanı, kentte bugün yas ilan etti.

Maradona için ağlayan bir Napoli taraftarı

Papa Maradona için dua ediyor

Maradona'nın ölümü, İtalya genelinde de büyük yankı uyandırdı.

Bugünkü ulusal gazetelerin neredeyse tamamı habere baş sayfalarından ve sayfalarca yer verdi. İtalyan gazeteleri Maradona'yı baş sayfalarından "Futbol cennete gitti", "Topun tanrısı", "Eli Tanrı'ya geri döndü", "AD10S" gibi başlıklarla selamladı.

Kendisi de Arjantinli olan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da Maradona için dua ettiği açıklandı.

Vatikan'ın haber sitesi Vatican News, "Futbolun şairi Maradona öldü. Papa, onu dualarında anıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

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