Maradona'nın serveti ne kadar ve nasıl paylaşılacak?

Bir sürü gayrimenkul, çok para getiren görüntü telifleri hatta Belarus'tan alınmış karada ve suda kullanılabilen bir tank... Futbol efsanesi Diego Maradona'nın geride bıraktığı büyük servetin sadece bir kısmı. Ama net mirasın boyutlarının belirlenmesi ve paylaşımının kolay olmayacağı düşünülüyor.

Maradona geçtiğimiz hafta 60 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı.

Maradona'nın ölümünden bu yana servetinin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl bir pay alacakları konuşuluyor.

Her şeyden önce ünlü futbolcunun geniş bir ailesi vardı. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor. Normal olarak mirasının bu 8 çocuğu arasında eşit olarak dağıtılması beklenir.

Fakat henüz Maradona'nın bir vasiyeti olup olmadığı henüz açıklanmış değil ve Arjantinli hukukçular ve gazeteciler miras paylaşımının çok kolay olmayacağı görüşünde.

Beklenen, daha ziyade aile anlaşmazlıkları, DNA testleri ve henüz kanıtlanmamış babalık iddiaları da dahil konularla uzadıkça uzayacak hukuk süreçleri.