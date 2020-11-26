Maradona'yı Van Basten ve Gullit anlattı: 'O gördüğümüz en iyi futbolcuydu'

"Sanki hayatımın bir parçası alınmış gibi hissediyorum..."

Hollanda Milli Takımı ve Milan'ın unutulmaz eski oyuncularından Ruud Gullit, Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona'nın ölüm haberini bu sözlerle değerlendirdi.

Maradona'nın, Napoli'de top koşturduğu ve İtalya Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğa ulaştığı dönemde Ruud Gullit de Milan'ın formasını giyiyordu.

"Üç Büyükler" olarak adlandırılan Hollandalı oyuncular Marco van Basten, Ruud Gullit ve Frank Rijkaard; Maradona'nın en önemli rakipleri arasında yer alıyordu.

Maradona ile Gullit ve Van Basten, hem Seri A'da hem de milli takım maçlarında sık sık sık karşı karşıya geldiler. Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için de Gullit, van Basten ve Maradona arasında rekabet yaşandı.

Maradona, Gullit'le ralip olduğu Altın Top yarışmasında Hollandalı futbolcuyu geçerek, "dünyanın en iyisi" oldu. Marcı van Basten ise, bu ünvanı iki kez elde etti.

Ancak hem Gullit hem de van Basten'e göre, her zaman "dünyanın en iyisi" Maradona oldu.