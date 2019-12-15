Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

"Bu konserimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığından üçüncü kez belli miktarda teşvik alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize salon tahsisi konusunda yardımcı oldu. Bu büyük ilgi ve teşviğe layık olmaya çalışıyoruz. İstanbul'da kendi müziğimizi kendi dansımızı yapma özgürlüğümüzü bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz. Maral müzik ve dans grubu giderek büyüyor ve kalitesini arttırıyor. Bu gece gösteriyi 2 binden fazla insan izliyor. Bu da başarımız için önemli."

- "Maral Anadolu ebrusunun bir bölümü"

Ruhani Kurul Başkanı Tatul Anuşyan ise sanatla ilgilenen toplumların daha iyi kenetlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi sanat insanları yan yana getiren çok önemli bir olgu. Maral Müzik ve Dans Topluluğunun ülkemize bu topraklara katkısı bizim için Maral'ın başarısından çok çok daha üst seviyede ve biz Maral ile bu anlamda bu topraklarda Anadolu ebrusunun bir bölümü olduğundan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Gösteriyi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile çok sayıda davetli izledi.

