HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marangoz atölyesi böyle yandı

Marangoz atölyesi böyle yandı

18.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marangoz atölyesi böyle yandı

Adana’da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı.

Adana’da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada atölye alev alev yandı. Atölyenin yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen kullanılamaz hala geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Korkutan 'İngiltere mutasyonu' açıklaması: Salgın hız kazanır, kapanma gerekli

Dikkat çeken karantina ve kapanma önerisi

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Koronavirüs pandemisinde acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Pandemide acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrak

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.