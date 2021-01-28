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  4. Marangoz atölyesinde yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih’te bulunan bir marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan duman, çevre ilçelerden görüldü.
Fatih Ayvansaray Mahallesi Aynalıçeşme Sokakta bulunan bir marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 13.00’da çıkan yangının dumanları çevre ilçelerden de görüldü. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Mahalleli büyük panik yaşarken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin diğer binalara sıçraması engellendi. Marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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