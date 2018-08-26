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Marangoz atölyesindeki yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Maltepe'de 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Zümrütevler Mahallesi Adalar Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

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İşyeri yangını itfaiye maltepe

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