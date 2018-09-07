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Marangoz ikizleri, elektrik akımı ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde marangozluk yapan ikizlerden 29 yaşındaki Hürol Hastürk, kardeşiyle birlikte kapı ve pencere tamiratı için gittiği evde elektrik akımına kapıldı.

Marangoz ikizleri, elektrik akımı ayırdı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde marangozluk yapan ikizlerden 29 yaşındaki Hürol Hastürk, kardeşiyle birlikte kapı ve pencere tamiratı için gittiği evde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hürol Hastürk, hastane yolunda yaşamını yitirirken, kardeşi Birol Hastürk büyük üzüntü yaşadı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Hürol Hastürk, ikizi Birol Hastürk ile birlikte bir daireye kapı ve pencere tadilatı yapmaya gitti. Çalışmaya başlayıp önce kapıyı yerinden çıkaran ardından duvardaki elektrik kablosunu sökmeye çalışan ikizlerden Hürol Hastürk, elektrik akımına kapıldı. Ev sahibinin durumu fark edip sigortayı kapatmasına rağmen Hürol Hastürk, çırpınarak yere yığıldı. O anları gören Birol Hastürk, ikizini kaybetmenin acısını yaşadı.
Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hürol Hastürk'ü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ancak Hürol Hastürk, yolda yaşamını yitirdi. İkiz kardeşi Hürol'un ani ölümü başta Birol Hastürk başta olmak üzere ailesini yasa boğdu. Hürol Hastürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Marangoz ikizleri, elektrik akımı ayırdı

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