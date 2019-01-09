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Marangoz, yaralı bulduğu atmacayı veterinere götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

Bursa?nın İznik ilçesinde yaşayan Metin Olgun (41), yolun kenarında bulduğu yaralı atmacayı veterinere götürdü.

Bursa?nın İznik ilçesinde yaşayan Metin Olgun (41), yolun kenarında bulduğu yaralı atmacayı veterinere götürdü. Ayağından yaralanan atmaca, tedaviye alındı.
İznik?te marangozluk yapan Metin Olgun (41) elindeki bir işi teslim etmek için kamyoneti ile Orhangazi ilçesine giderken yolun kenarında uçamayan atmacayı gördü. Olgun, kamyonetini durdurup, yaralı atmacayı alarak İznik?e geri döndü. Veteriner hekim Mehmet Sayılır'ın muayene ettiği yaralı atmacanın ayağında kırıklar olduğu belirlendi. Araç çarptığı tahmin edilen kuşun tedavisine başlandı. Atmaca, tedavisinin ardından Bursa İl Orman Müdürlüğü'ne teslim edilerek yeniden doğaya salıncak.
Atmacayı yolda çırpınırken gördüğünü belirten Metin Olgun, "Durdum baktım, saldırmıyordu. İşimi gücümü bırakıp kuşu veterinere getirdim. İnşallah kurtulacak sağlığına kavuşacak? dedi.

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