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Marangozları soyan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’de marangozlar sitesinde bulunan esnafın dükkanlarından iş malzemelerini çalan hırsız polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde marangozlar sitesinde bulunan 4 ayrı işyerlerinden matkap, hilti, spiral aleti, vidalama aleti gibi malzemelerin çalınmasıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak B.K.

Marangozları soyan hırsız yakalandı

Balıkesir’de marangozlar sitesinde bulunan esnafın dükkanlarından iş malzemelerini çalan hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde marangozlar sitesinde bulunan 4 ayrı işyerlerinden matkap, hilti, spiral aleti, vidalama aleti gibi malzemelerin çalınmasıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. B.K. isimli şahısta 6 adet matkap, vidalama aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Zanlı, marangozlar sitesinden çaldığı hırsızlık mallarını bit pazarında ikinci el malzeme alım satımı yapan İ.Y. ile M.A. isimli şahıslara sattığını beyan etti. İ.Y, ve M.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık malı 6 parça matkap satıcılardan alınarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan B.K. adlı şahsın sorgulamasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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