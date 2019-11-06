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Marangozlukla başladı, 43 yıldır ut üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

AŞIKLAR diyarı ve bağlamanın merkezi olarak bilinen Sivas'ta tek ut ustası olan Mustafa Karaoğlu (61), küçük yaşlarda marangozluk ile başladığı mesleğini 43 yıldır sürdürüyor.

Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- AŞIKLAR diyarı ve bağlamanın merkezi olarak bilinen Sivas'ta tek ut ustası olan Mustafa Karaoğlu (61), küçük yaşlarda marangozluk ile başladığı mesleğini 43 yıldır sürdürüyor.

Sivas'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Karaoğlu, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi üzerinde bulunan Kangal İş Hanı'ndaki atölyesinde ut yaparak sanatını devam ettiriyor. 1976 yılında marangozluk yaparken başladığı ut yapımını 43 yıldır devam ettiren Karaoğlu elektronik çalgılara inat sanatını icra ediyor. Sivas'ın tek ut ustası olan Karaoğlu, yaptığı ürünleri Türkiye iç piyasasının yanı sıra talep doğrultusunda Almanya'ya da gönderiyor. Utları bin 600 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlardan satan Karaoğlu, meslekte çırak bulamamaktan yakınıyor.

'HER ŞEYİ EL EMEĞİ İLE YAPIYORUM'

Ut yapımına küçük yaşta marangozluk yaparken merak ederek başladığını belirten Mustafa Karaoğlu, "1976'dan itibaren bu işi yapıyorum. İlk olarak 1976 yılında uta benzer bir şey yaptım. O günden beri devam ediyorum. Her zaman iyi bir ut yapmaya çalışıyorum. Bütün ustalar aynısıdır. Herkes işinin en iyisini yapmaya çalışır. Kereste alarak başlıyoruz işe. Her şeyini kendim yapıyorum. Teknesini de kendim çatıyorum, göğüs kapağını da kendim yapıyorum. Her şeyi el emeği ile yapıyorum. Bunu da internetten satıyorum ya da isteyene sipariş olarak satıyorum. Türkiye pazarına satıyorum. Ama bazen de yurt dışına da gönderiyorum. Almanya'ya ut gönderdim" dedi.

'SİVAS'TA TEK USTA BENİM'

Meslekte çırak yetişmediğini ifade eden Karaoğlu, "Sivas'ta tek ut ustası benim. Atölye kurarak ut yapan sadece benim. Bu meslekte çırak yetişmiyor. Ama öğrenmek isteyen varsa herkese kapımız açık. Bu zamana kadar hevesli kimse çıkmadı. Utlarımın hepsi standarttır. Ben göğsünü, kapağını Artvin ladini kullanarak yapıyorum. Diğer kısımlarında da ceviz, kelebek, gül ağacı ve herkes ne kullanıyorsa ben de onu kullanıyorum. Bir ut, hızlı çalışmayla 20 günde tamamlanıyor. Bu şekilde geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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