Marangozun örnek tavşan sevgisi

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan marangoz Mustafa Yalçınkaya, iş yerinde 100 tavşan besliyor.

Oğluna 5 yıl önce evde beslemek için aldıkları tavşanların sayısının artması üzerine Yalçınkaya (51), hayvanları Sanayi Mahallesi'ndeki dükkanına götürdü. Yalçınkaya'nın günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği tavşanları mahallesindeki esnaf ve müşterilerin de ilgi odağı oldu.

Mustafa Yalçınkaya AA muhabirine, evinde oğlunun beslediği tavşanların sayısının artmasından dolayı dükkanına taşıdığını söyledi. Hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Evimizde besliyorduk ama doğum yaptıkça çoğaldılar evde bakamaz duruma geldik. Bir tavşan ile başladık ancak 100 tavşana ulaştık." dedi.

- "Onları sevince tüm yorgunluğum gidiyor"

Beslediği hayvanlar ile iyi bir dostluk ilişkisi kuruduğunu aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Tavşanları çok seviyorum. Benim iş arkadaşım gibiler. Yorulduğumda hayvanlarımı seviyorum, onları sevince tüm yorgunluğum gidiyor. İyi bakmak şartı ile hediye ettiklerim de oluyor. Müşterilerim de tavşanlarla çok ilgileniyor. Müşterilerim hayvanları severken, ben de onların işlerini yapıyorum. Hayvan sevgisi olan insandan zarar gelmez."