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"Maraş dondurması"nın hikayesi Çin Merkezi Televizyonu'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur: - "Dondurmayı biz zaten Çin'e götürüyoruz ama gelsinler hem Kahramanmaraş'ı görsünler hem de Türkiye'yi görsünler istedik" - CCTV Türkiye muhabiri Yu Peng: - "Gerçek dondurmanın nasıl üretildiğini doğduğu yerde gözlerimle gördüm"

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) ekibi, vatandaşlarına dondurmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve Kahramanmaraş'ı tanıtmak için kentte iki günlük çalışma yaptı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur'un daveti üzerine kente gelen CCTV Türkiye muhabiri Yu Peng ve ekibi, çekimlerine keçi sütü ve salebin üretimiyle başladı. Firmanın tesislerinde süt ve salebin dondurmaya dönüşümünü çeken ekip, daha sonra Mehmet Kanbur ile kardeşleri Atilla ve Erdal Kanbur'un çeşitli dondurma gösterilerini izledi.

Kanbur kardeşlerle de röportaj yapan ekip, daha sonra kentin tanıtımı için çekimler yaptı.

Mehmet Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Çin'da düzenlenecek uluslararası bir fuara katılacaklarını, Çin halkına dondurmayı ve Kahramanmaraş'ı anlatmak için söz konusu televizyonu kente davet ettiğini söyledi.

Amaçlarının sadece markalarının reklamını yapmak olmadığını, Kahramanmaraş'ı tanıtmak istediklerini dile getiren Kanbur, "Çünkü Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin turizm elçisiyiz ve 26 ülkede yerimiz var. Biz dünyalı olmak istiyoruz." dedi.

Çin'e dondurma satmak ya da oraya götürmenin kolay olduğunu ancak Çinliyi Maraş'a getirmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Kanbur, gayelerinin Çinlilere Maraş'ı göstermek olduğunu ve onu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çin'de bir süredir faaliyette bulunduklarını ifade eden Kanbur, şöyle konuştu:

"Dondurmayı biz zaten Çin'e götürüyoruz ama gelsinler hem Kahramanmaraş'ı görsünler hem de Türkiye'yi görsünler istedik. Artık Kahramanmaraş'ın bayrağını değil, Türkiye'nin bayrağını dünya ligine taşıyoruz. Çok şükür onlarca ülkede hem Kahramanmaraş'ın hem de Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyoruz. Bu misyonu üstlendik. Hedefimiz dünyalı olmak. Turizm elçiliğine devam ediyoruz.
Çin'de iki yıldan beri bulunuyoruz."

Kanbur, önümüzdeki günlerde Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek fuara katıldıklarında, Çin halkını Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a davet edeceğini söyledi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) Türkiye muhabiri Yu Peng ise 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve gazetecilik yaptığını söyledi.

Dondurmanın doğduğu yere ilk kez geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Peng, "Dondurmayı görünce daha önce gelseydim dedim. Çünkü gerçek bir dondurmayı görmek beni heyecanlandırdı. Gerçek dondurmanın nasıl üretildiğini doğduğu yerde gözlerimle gördüm. Güzel bir iki günlük zamanımız geçti. Çin halkına bu dondurmayı anlatmak için çeşitli çekimler yaptık." dedi.

Peng, gerçek dondurmayı bütün Çinlilere önerdiğini, çünkü Maraş dondurmasının hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı olduğunu vurguladı.

Peng, "Kaliteli üretimlerinden dolayı dondurmaya emek veren bu aileyi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin dondurma Kahramanmaraş

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