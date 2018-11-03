"Maraş dondurması"nın hikayesi Çin Merkezi Televizyonu'nda

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) ekibi, vatandaşlarına dondurmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve Kahramanmaraş'ı tanıtmak için kentte iki günlük çalışma yaptı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur'un daveti üzerine kente gelen CCTV Türkiye muhabiri Yu Peng ve ekibi, çekimlerine keçi sütü ve salebin üretimiyle başladı. Firmanın tesislerinde süt ve salebin dondurmaya dönüşümünü çeken ekip, daha sonra Mehmet Kanbur ile kardeşleri Atilla ve Erdal Kanbur'un çeşitli dondurma gösterilerini izledi.

Kanbur kardeşlerle de röportaj yapan ekip, daha sonra kentin tanıtımı için çekimler yaptı.

Mehmet Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Çin'da düzenlenecek uluslararası bir fuara katılacaklarını, Çin halkına dondurmayı ve Kahramanmaraş'ı anlatmak için söz konusu televizyonu kente davet ettiğini söyledi.

Amaçlarının sadece markalarının reklamını yapmak olmadığını, Kahramanmaraş'ı tanıtmak istediklerini dile getiren Kanbur, "Çünkü Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin turizm elçisiyiz ve 26 ülkede yerimiz var. Biz dünyalı olmak istiyoruz." dedi.