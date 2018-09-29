MEHMET KARA - Kendine has yapılış tarzı ve lezzetiyle damaklara hitap eden Maraş dondurması içerdiği organik keçi sütü ve dağ salebiyle dondurmalar arasındaki ayrıcalıklı yerini koruyor.
Yapılışındaki incelikler ve yıllardır değişmeyen tarifiyle Türk mutfağında özel bir yere sahip Maraş dondurması, lezzetini şehrin doğal ortamda yetiştirilen keçilerinden alınan süte ve dağlardan toplanan salepe borçlu.
Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının bir parçası ve dondurma denince ilk akla gelen "Maraş dondurması" kış günlerinde bile tüketilebiliyor.
Bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesini de almaya hak kazanan Maraş dondurması "organik" ve tamamen "yerli" özellikleriyle dünya çapında ün yapmış diğer dondurmalardan ayrılıyor.
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- "Maraş dondurmasının sırrı keçi sütü ve dağ salebinde saklı"
Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde birbirinden farklı aromasıyla dikkati çeken Maraş dondurması başkentlilerin ilgi odağı oldu.
Dondurma satıcılarının "şovlarıyla" eğlenen ziyaretçiler, Kahramanmaraş'ın biber, tarhana, salça gibi birçok yöresel ürününü de tatma fırsatı buldu.
Dondurma ustası Salman Arslan, Maraş dondurmasının yapılış inceliklerini ve onu farklı kılan detayları AA muhabirine anlattı.
Maraş dondurmasının en önemli özelliğinin tamamen "organik" ürünlerle ve el emeğiyle üretilmesi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Dondurma denince akla ilk gelen Kahramanmaraş'tır. Maraş'tan gelmeyen dondurma dondurma sayılmıyor. Bunun nedeni aynı tarifle, aynı el emeğiyle dondurma yapmamız. Maraş dondurmasının sırrı keçi sütü ve dağ salebinde saklı." ifadelerini kullandı.
Arslan, Maraş dondurmasının doğal ortamda yetiştirilen keçilerin sütlerinin alınarak kaynatılması ve eksi 40 derecede şoklanması gibi emek ve hassasiyet gerektiren birtakım süreçlerden sonra yapıldığını hatırlattı. Arslan, "Maraş dondurmasının bu zorlu aşamaları şehrimizde yapıldığı için Kahramanmaraş'ın kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bunun farkındayız ve dondurmanın tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Ömrünün 25 senesini Maraş dondurmasına verdiğini vurgulayan Aslan, emeklerinin karşılığını başkentlilerin ilgisiyle aldığını söyledi.
Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine sadece dondurma yemek için geldiğini belirten Gizem Yılmaz, "Gümüşhaneliyim ve dondurmayı çok seviyorum ama tabii ki Maraş dondurmasının yeri ayrı. Burada bütün aromalarını tatma fırsatı buldum. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli." diye konuştu.
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