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Maraş olaylarının 40. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

Olaylar sırasında yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen etkinlikle anıldı

Kahramanmaraş'ta "Maraş olaylarının" 40. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Jandarma ve polis ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Narlı otoban gişeleri çıkışında kontrol noktası oluşturdu.

Olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yaptı.

Şehir dışından gelenler, aramaların ardından merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cemevi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, dedelerden Hasan Kılavuz "gülbeng" okudu.

"Çerağ uyandırma" ve karanfil bırakmanın ardından hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, burada yaptığı konuşmada, annelerin ağlamasını istemediklerini söyledi.

İyilik, dostluk ve kardeşlik istediklerini dile getiren Sarıbal, "Pir Sultan ve Hacı Bektaş böyle dememiş miydi? Elbette onlar da bunu böyle söylemişlerdi. Bugün istediğimiz, katliamı yapanlardan hesap sorulsun. Genelkurmayın arşivleri açılsın. Nedir bu? Neden böyle oldu. Gerekçesi nedir? Nerede bu insanların mezarlığı. O toprakların altında kim nerede yatıyor. Neden ailelerine bunlar teslim edilmiyor." ifadesini kullandı.

- "İnsanlığın Kabe'si dili ve vicdanı olduk"

Anma komitesi adına Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili ise bu yıl da barışın, sevginin ve hoşgörünün dili ile hayatını kaybedenler için bir arada olduklarını belirtti.

Yaşanan acılara ne sözcüklerin ne de yüreklerin dayanabileceğine dikkati çeken İbili, "Biz Aleviler yaşadığımız topraklar üzerinde her daim barışın, hoşgörünün, sevginin, insanlığın Kabe'si dili ve vicdanı olduk. Eline, diline, beline sahip olma düsturuyla tüm cümle canlara dönük sevgiyle inşa ettiğimiz yoldan geçerek bu günlere geldik. Bu gün de yarın da aynı edep erkan içinde kardeşlik ve barış şiarıyla yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

İbili, dünyada savaşların olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşam diledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in de katıldığı etkinlikte vakıf ve dernek başkanlarının konuşmalarının ardından dua edildi, yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı.

Vatandaşlara, cemevinde lokma ikramında bulunuldu.

- "Kardeşlik" bildirisine teşekkür

Bu arada etkinliğe katılanlar, "Maraş olayları"nın 40. yılına ilişkin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcilerine, yayınladıkları "kardeşlik bildirisi" için teşekkür etti.

Kardeşlik bildirisini, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Baro Başkanı Burak Gül, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Sekreteri Alicem Gencer, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Bülbül, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Tabip Odası Başkanı Harun Çetin, Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen imzalamıştı.

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