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Maraş olaylarının 41. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen: - "ABD, sol ve işçi sınıfı mücadelesine karşı bu olayları çıkarttı. Alevi-Sünni çatışması çıkarılarak kaos oluşturulmak istendi"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için tertip edildiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekilleri Özen ve Musa Piroğlu, Britanya Alevi Federasyonu üyesi bir grupla Maraş olaylarının 41. yılı nedeniyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Maraş olaylarının Türkiye tarihinin en vahşi ve karanlık katliamlarından biri olduğunu ifade eden Özen, "O dönemde Türkiye'de bir kaos vardı. Egemenler ülkeyi yönetemiyordu. Bunun için kaos, karışıklık, çatışmalar çıkartarak 12 Eylül darbesine hazırlık yaptılar." dedi.

Maraş olaylarının inanç çatışması olmadığını kaydeden Özen, "ABD, sol ve işçi sınıfı mücadelesine karşı bu olayları çıkarttı. ABD'nin yeşil kuşak politikası gereğince Aleviler katledildi. Alevi-Sünni çatışması çıkarılarak kaos oluşturulmak istendi." diye konuştu.

Toplumun provokasyonlarla tahrik edildiğini, her gün beş, on kişi öldürülerek darbe için şartların oluşturulduğunu ifade eden Özen, saldırıların yedi gün boyunca sürdüğünü ancak güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediğini iddia etti. Özen, olayla ilgili mahkemeye çıkarılan ve ceza alan sanıkların kısa süre içerisinde çeşitli gerekçelerle serbest bırakıldığını, esas faillerin de bulunamadığını söyledi.

Zeynel Özen, her yıl Maraş olaylarını anmak için bölgeye gittiklerini ancak çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını öne sürdü.

Cumartesi günü de Maraş'a gideceklerini duyuran Özen, "O topraklar bizim topraklarımız ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz. Orada şehitlerimizi anarak karanfil bırakacağız. Yetkililer güvenlik önlemlerini sonuna kadar alabilir ama insanların oraya gelip karanfil bırakmasının önüne geçmesinler. Çorum ve Sivas'ta kimse engellenmiyor ama bize neden bu yapılıyor?" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da Maraş'ta insanların topluca öldürüldüklerini belirterek, "Saldırılar yedi gün boyunca devletin gözü önünde yapıldı. O katliamı yapanlar bugün IŞİD ve ÖSO adı altında Suriye'nin Rojava bölgesinde aynı şeyi yapıyor. Bu olayları devletin içindeki birtakım odaklar organize etti." diye konuştu.

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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen

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