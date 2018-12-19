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Maraş olaylarının yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül: - "Yitirdiğimiz canları anmak için Maraş'a gidiyoruz"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 19-26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için 22 Aralık'ta düzenlenecek programa katılacaklarını bildirdi.

Bülbül, Meclis'te, partisinden bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında, 19-26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta "sistematik, planlı bir katliamın" yaşandığını, bu katliamın ne Maraş ile başladığını ne de Maraş ile bittiğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki olaylarla ilgili devletin yaptığı hukuki girişimlerin sonuç alıcı olmadığını savunan Bülbül, o dönemin devlet yetkililerinin çoğunun sorumluluğu olduğu halde çeşitli yöntemlerle aklandıklarını öne sürdü.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kütür Derneği gibi kurumlar öncülüğünde 22 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta anma programı düzenleneceğini ifade eden Bülbül, "Maraş'ta yitirdiğimiz canları anmak için program yapmak istiyoruz. Maraş katliamını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yitirdiğimiz canları anmak için Maraş'a gidiyoruz. Bu bir yara kaşıma, kimseyi provoke etme değil, tam tersine insanları hakikate, adalete davet etme çabasıdır. 22 Aralık'ta Maraş'ta olacağız. İçişleri Bakanımızın, valinin, yerel mülki idare amirlerinin ve güvenlik görevlilerinin, işin rahat yürümesi açısından yardımcı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

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