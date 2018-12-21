HABER

Maraş olaylarının yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç: - "16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olaylarının meydana gelmesine fırsat vermedik. Provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk"

İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olayının meydana gelmesine fırsat vermediklerini belirterek, "Provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk." dedi.

Güvenç, partisinin Kahramanmaraş milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık 1978 tarihinin, 12 Eylül 1980 öncesinde ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen, onun için halkı birbirine düşüren bazı karanlık güçlerin birçok ilde tezgahladıkları Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu günlerde çeşitli sol grupların basında yaptıkları tek taraflı açıklamalarla halkı tahrik ettiklerini ve kamuoyunu farklı bilgilendirdiklerini belirten Güvenç, Kahramanmaraş ile ilgisi olmayan bazı kişilerin ve grupların kente giderek anma bahanesiyle toplumu gerdiklerini, istenmeyen olayları çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Celalettin Güvenç, 1980 öncesinde masum halkın "Alevi-Sünni, Türk-Kürt" diye tahrik edildiğini ve halkın birbiriyle çatıştırıldığını vurguladı.

Maraş olaylarını Sivas ve Çorum olaylarından ayrı düşünmenin mümkün olmadığını kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:

"Olayların sorumluları; ülke düşmanı karanlık güçler, bunların devlet içindeki uzantıları, aşırı sol örgütler ve basiretli bir yönetim gösteremeyen dönemin iktidar ve yöneticileridir. Kanlı olayların kurbanı ise Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü ve Türk'ü ile masum halkımızdır. Bugün de aynı olaylar sahneye konmak istenmektedir. 16 yıllık AK Parti iktidarlarında bu tür provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk. 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olaylarının meydana gelmesine fırsat vermedik."

İlinde tam bir kardeşlik havasının hakim olduğunu aktaran Güvenç, her yıl aralık ayında şehirdeki tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiğini, birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, acıları paylaştığını kaydetti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, sivil toplum örgütlerinin bu yıl da toplantı gerçekleştirdiklerini ve acıları paylaşan bir açıklama yaptıklarını belirterek, açıklamayı imzalayan sivil toplum örgütlerinin isimlerini okudu.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiMansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklamaAnkara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Celalettin Güvenç Çorum içişleri komisyonu başkanı Kahramanmaraş Sivas

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.