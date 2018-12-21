Maraş olaylarının yıl dönümü

İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olayının meydana gelmesine fırsat vermediklerini belirterek, "Provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk." dedi.

Güvenç, partisinin Kahramanmaraş milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık 1978 tarihinin, 12 Eylül 1980 öncesinde ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen, onun için halkı birbirine düşüren bazı karanlık güçlerin birçok ilde tezgahladıkları Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu günlerde çeşitli sol grupların basında yaptıkları tek taraflı açıklamalarla halkı tahrik ettiklerini ve kamuoyunu farklı bilgilendirdiklerini belirten Güvenç, Kahramanmaraş ile ilgisi olmayan bazı kişilerin ve grupların kente giderek anma bahanesiyle toplumu gerdiklerini, istenmeyen olayları çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Celalettin Güvenç, 1980 öncesinde masum halkın "Alevi-Sünni, Türk-Kürt" diye tahrik edildiğini ve halkın birbiriyle çatıştırıldığını vurguladı.