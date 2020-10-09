Maraş'ın kısmen açılması, Kuzey Kıbrıs'ta seçimi nasıl etkiler?

Tatar'ın hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar'ın, seçimlerden hemen önce Ankara'nın desteğiyle bu adımları atması, "seçimlerde kendisine avantaj sağlama amacı taşıdığı" gerekçesiyle eleştirildi.

1974'ten bu yana yerleşim ve iskâna kapalı olan Maraş bölgesinin kısmen açılması kararı ve Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den su taşıyacak boru hattının yeniden faaliyete sokulması, seçimlere ilişkin gerginliği en üst düzeye yükseltti.

Kuzey Kıbrıs'ta Pazar günü ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin kısmen açılması ve "Türkiye'nin seçimlere müdahalesi" yönündeki tartışmalar, hükümet krizine dönüştü. Peki yaşananların sandığa yansıması ne olacak?

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "YSK, tören yapılmasını ve demeç verilmesini yasakladı ancak buna rağmen Ersin Bey kendi kurumunu yok saydı, devre dışı bıraktı. Devletin kurumunu ezdirdi" ifadelerini kullandı.

Tatar kendisini nasıl savundu?

Başbakan Ersin Tatar, Ankara ile birlikte attığı bu adımlara ilişkin eleştirilere, Habertürk'e yaptığı açıklamalarda yanıt verdi.

"Maraş seçim malzemesi yapılamayacak kadar önemli bir mevzudur. Bu tarihi fırsatı yakalamışken neden kullanmayalım?" diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz KKTC'yi güçlendirmeliyiz. Bunu da Türkiye'nin desteği ile yapabiliriz. KKTC benim liderliğimde ezber bozuyor. Arkamda da dimdik Türkiye Cumhuriyeti var."

Tatar, hükümet ortağı Halkın Partisi'nin lideri ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a haber vermeden Maraş'ı açacağını duyurmasıyla ilgili ise şunu söyledi:

"Kudret Bey ben Ankara'ya gitmeden önce bana mesaj gönderdi. 'Duyduğuma göre Maraş'ı açacakmışsın, bunu yaparsan hükümeti bozarım' diyor. Türk Hükümeti beni çağırmış Ankara'ya, bu fırsat her zaman gelmez. Neden gitmeyeyim? Ben pası aldım, golü attım."

