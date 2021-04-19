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Maraşlı yeni bölüm fragmanı | Necati, deşifre oluyor!

19.04.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20:15’de yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Dizinin sevenleri her bölümünü heyecanla takip ediyor. Maraşlı dizisinin geçtiğimiz bölümünde, Behram intikam almak için planlar yaptı. Maraşlı ise neredeyse tutuklanıyordu. Necati ve Maraşlı arasındaki gerilim dolu sahneler ise, izleyiciyi ekrana kilitledi.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı | Necati, deşifre oluyor!

Maraşlı dizisinin başrollerinde Maraşlı karakteri ile Burak Deniz, Mahur karakteri ile ise Alina Boz yer alıyor. Mahur ve Maraşlı arasındaki aşkın da büyük oranda dizide yansıtıldığı sahneler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Maraşlı dizisi 14. Yeni bölümü ile 19 Nisan Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

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Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Uyuşturucu baronu Behram, kendisini polise ihbar eden İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa Mahur ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen Behram, Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı.

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Bölümün final sahnesinde sergi salonunun etrafına saran polisler Maraşlı'yı suçlu gördükleri için tutuklamak istedi.

Diğer yandan Mahur'un zarar görmemesi için İlhan, Behram'a teslim oldu. İlhan'ın hayatını kurtarmak için Maraşlı aldığı hızlı kararla Mahur'u rehin aldı.

İlhan için zaman kazanmak isteyen Maraşlı'nın beklenmeyen hamlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN


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