Maraşlı yeni bölüm fragmanı | Necati, deşifre oluyor!

Maraşlı dizisinin başrollerinde Maraşlı karakteri ile Burak Deniz, Mahur karakteri ile ise Alina Boz yer alıyor. Mahur ve Maraşlı arasındaki aşkın da büyük oranda dizide yansıtıldığı sahneler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Maraşlı dizisi 14. Yeni bölümü ile 19 Nisan Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?