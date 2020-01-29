Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bir maratona hazırlanmanın ve 42 kilometreden fazla koşmanın, kalp ve damar sağlığını olumlu etkilediğini gösterdi. Araştırmaya göre koşmaya yeni başlayanların damar yaşı bu şekilde 4 yaş gençleşiyor.

İngiltere'de Barts and University College'da görevli bilim insanları, Londra Maratonu'na katılan 138 yeni atletin verilerini inceledi.

Araştırmada, altı aylık antrenman sonucunda atletlerin damarlarının gençleşmenin işareti olarak daha elastik hale geldiği saptandı. Bunun da kalp krizi ve inme riskini azaltacağı belirtiliyor.

Atletlerin tansiyonu da ilaç kullanan bir kişinin etkilerini göstererek, düştü.

Yarışmaya hazırlanmaya başlamadan önce en az fit olanlar, antrenmanlardan en fazla fayda sağlayanlar oldu.

İngiltere Kalp Vakfı'na göre, daha düşük seviyede aerobik egzersizleri de aynı etkiyi yapıyor.

Ne kadar hızlı koştular?

Atletler 42,195 kilometreyi ortalama 5 saatte koştular.

Tehlikeli mi?

Tanı konulmamış ancak mevcut bir kalp rahatsızlığından muzdarip bazı atletlerin maraton sırasında öldükleri oldu ancak bu oldukça nadir görüldü.