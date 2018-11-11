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MARATON SIRASINDAN KÖPRÜDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Avrasya Maratonu sırasında köprüde yapılan evlilik teklifi renkli anlara sahne oldu.

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA
Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Avrasya Maratonu sırasında köprüde yapılan evlilik teklifi renkli anlara sahne oldu.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu katılımcılarından Yunus Emre Er(25) kız arkadaşı Büşra Bakkal'a(25) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde evlenme teklifinde bulundu. Köprünün ortasında bir anda yapılan sürpriz evlilik teklifi sırasında çiftin arkadaşları da, "Benimle Evlenir misin Büşra?" yazılı dövizler taşıdı. Emre Er'in yaptığı evlilik teklifine arkadaşı Büşra Bakkal "Evet" karşılığını verdi. Bakkal'ın bu cevap çevredekiler tarafından alkışlanırken o anlar cep telefonu kamerasına da kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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CEP TTELEFONU KAMERASI
-Bir grubun elinde dövizlerle köprüde durması
-Yapılan evlilik teklifi
-Yapılan evlilik teklifinin alkış alması
Detaylar

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