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Maratoncu Eda hemşirenin büyük başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da hemşire Eda Kınacı (38), işinden kalan zamanlarda antrenman yaparak maratonlara katılıyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da hemşire Eda Kınacı (38), işinden kalan zamanlarda antrenman yaparak maratonlara katılıyor. Birçok ultra maratonda derece elde eden Kınacı, son dönemlerde daha uzun mesafe yarışlara katıldığını söyledi. Arapgir Devlet Hastanesi'nde görevli 19 yıllık hemşire Eda Kınacı, işinden arta kalan zamanlarda koşu yapıyor. Bekar Kınacı, katıldığı maratonlarda birçok derece elde etti. 2016 yılında Çekmeköy Çamur Maratonu'nda 30 kilometrede 3'üncü olan Eda Kınacı, 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre yaş grubunda ipi ilk sırada göğüsledi. 2018 yılında 5'inci Frig Vadileri Ultra Maratonu'nda 54 kilometrelik etapta yaş grubunda 1'inci olan Kınacı, 2018 İda Ultra Maratonu'nda ise 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda kadınlarda 2'ncilik elde etti. 2016'da 38'inci Avrasya Maratonu'nda yaş grubunda 2'nci olan Eda Kınacı, 2017'de Berlin Maratonu, 2018'de Paris Maratonu'na katıldı. Kınacı en son, Manavgat Ultra Maratonu'nda 72 kilometrede genel klasmanda 1'incilik kürsüsüne çıktı. Son dönemde daha uzun mesafe koşmaya başladığını anlatan Eda Kınacı, "60- 70 kilometrelerde koşmaya başladım. İlk başta zaten kısa mesafelerde başladığım, mesela ilk katıldığım yarış 3 kilometreydi. Sonra gitgide üzerine katlayarak daha fazlasını başararak devam ettim. Şu anda da uzun mesafelere geçtim. Pek çok yarışa katıldım. Yol koşusu olsun, ultra maraton olsun ama ultra maratondaki derecelerim özellikle iyi seyretti" dedi. Yarışlara tek başına hazırlandığını belirten Kınacı, "Antrenörüm yok, kendim hazırlanıyorum. Zaten hastanede nöbet usulü çalıştığım için ona göre en azından yüklenme- dinlenme aralıklarımı kendim ayarlamaya çalışıyorum. Zaten burada İnönü Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapıyorum. Sağ olsun hocalarım da bu konuda çok kaliteli insanlar oldukları için gerekli bilgileri verdiler. Spor fizyolojisi olsun, antrenman bilgisi olsun o konuda iyi eğitim aldım." Eda Kınacı, hedeflerinin daha uzun mesafelerde uluslararası yarışlara katılmak olduğunu ifade etti.

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