Maratonda kaybolan sporcu 2 saat sonra bulundu

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nun Demre- Kumluca etabında dinlenmek için mola verdiği sırada kaybolan sporculardan Musa Tanrıverdi, jandarma ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu bulundu. Tanrıverdi, "Yukarı doğru çıkmak istediğim zaman bir ses duydum. Ben de düdüğümü var gücümle çalmaya başladım. Arkadaşlar bana ulaştı" dedi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nun dünkü etabına katılan sporculardan Musa Tanrıverdi, dün saat 17.00 sıralarında dinlenmek amacıyla oturduğu sırada öndeki gruptan koptu. Havanın kararmasıyla yönünü kaybeden Musa Tanrıverdi için Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istendi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları yürütülürken Musa Tanrıverdi'nin yanındaki düdüğü öttürmesiyle yeri tespit edildi. Tanrıverdi'ye yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda ulaşılabildi. Sağlık durumu iyi olan Musa Tanrıverdi daha sonra bulunduğu noktadan Adrasan Mahallesi'ne getirildi.

'GEREKEN SÜREDE GELMEDİĞİNİ FARK ETTİK' Organizasyon sorumlusu Tolga Çözüm, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "9'uncusu düzenlenen Likya Ultra Maratonu dün Demre- Belören'den start aldı. Bu seneki 100 kilometrelik parkurumuz vardı. Sporcularımız dün geceden beri Demre'den dağa çıkıp Finike'de sahile indi. Sahil boyunca kumsaldan koşuları tamamladıktan sonra Karaöz mevkiine geldiler. Karaöz mevkiinden sonra zorlu olan dağ tırmanış etapları başladı. Karaöz'den Adrasan'a, Adrasan'dan Musadağı'na geçip Çıralı'da zili çalacaklardı. Son 4- 5 tane yarışmacımız bu Karaöz etabında telefonla iletişimin olmadığı bölgedeydi. Kendilerinin süre farkını biz takip edebiliyorduk. Musa arkadaşımızın gereken sürede gelmediğini fark ettik. Daha sonra arkasından gelen arkadaşlarımızla beraber geldiğini düşünerek onların da gelmelerini bekledik. Onlar da geldiklerinde görmediklerini söyleyince sonra arama çalışması başlattık" dedi. 'YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA SESLİ TEMAS SAĞLANDI' Jandarma ekiplerinin Karaöz, UMKE ekibinin de Adrasan tarafından arama yaptığını anlatan Tolga Çözüm, "Organizasyon ekibi ve bölgenin jandarma ekibiyle Adrasan tarafında rotaya giriş yapıldı. Bunun üzerine yaklaşık 2 saat sonra Musa Bey'le sesli temas sağlandı. Kendisi biraz sıvı kaybına uğradığı için dinlenme yolunu seçmiş, kaza geçirmemek düşüncesiyle sesli temas sağlandıktan sonra bir şekilde kendisine ulaşıldı ve sıvı takviyesi yapıldıktan sonra da hep beraber tekrar yola dönüldü" diye konuştu.