MaratonİZmir’de Türkiye’deki En İyi Derece Elde Edildi

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla koşuldu. 42 kilometre 195 metrelik yarışta Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2 saat 09 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti.

İki etaptan oluşan yarışın ilk etabında 10 kilometrelik mesafeyi koşacak olan 914 sporcu, yarış alanına tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alındı. Her sporcu bir diğerinden en az 1,5 metre uzaklıkta ve startı her üç saniyede bir, dörderli gruplar halinde olacak şekilde koşmaya başladı.

311 Atlet Yarıştı

Maratonİzmir’de 42 kilometrenin startı 311 sporcu ile Şair Eşref Bulvarı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından verildi. Yarışa, Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletler katıldı. Atletler Alsancak Garı önünden Altınyol’a çıkıp sahili takiben Bostanlı İskele’den ilk dönüşü gerçekleştirdi. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina’da ikinci dönüşü yaptı ve İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer olan Lozan Meydanı’nda sona erdi.