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  4. MaratonİZmir’de Türkiye’deki En İyi Derece Elde Edildi

MaratonİZmir’de Türkiye’deki En İyi Derece Elde Edildi

11.04.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla koşuldu. 42 kilometre 195 metrelik yarışta Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2 saat 09 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla koşuldu. 42 kilometre 195 metrelik yarışta Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2 saat 09 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti.

İki etaptan oluşan yarışın ilk etabında 10 kilometrelik mesafeyi koşacak olan 914 sporcu, yarış alanına tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alındı. Her sporcu bir diğerinden en az 1,5 metre uzaklıkta ve startı her üç saniyede bir, dörderli gruplar halinde olacak şekilde koşmaya başladı.

311 Atlet Yarıştı

Maratonİzmir’de 42 kilometrenin startı 311 sporcu ile Şair Eşref Bulvarı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından verildi. Yarışa, Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletler katıldı. Atletler Alsancak Garı önünden Altınyol’a çıkıp sahili takiben Bostanlı İskele’den ilk dönüşü gerçekleştirdi. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina’da ikinci dönüşü yaptı ve İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer olan Lozan Meydanı’nda sona erdi.

Yarışta ikinciliği yine Etiyopyalı olan Balew Yihunie (2 saat, 9 dakika 8 saniye) kazanırken, Kenyalı Edwin Kipngetich (2 saat, 9 dakika, 41 saniye) ise üçüncü oldu. Yihunie ve Kipngetich’in dereceleri de en iyi ilk üç içerisinde gösterildi. Bu süreler, Matonİzmir’in parkur avantajı ve önümüzdeki dönemde uluslararası düzeydeki rekorlar için uygun bir yarış olduğu şeklinde değerlendirildi.

Erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, 2 saat, 25 dakika, 39 saniye ile 15’inci olarak yaptı.

Kadınlarda zafer Kenyalı Moges’in

Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2 saat 25 dakika, 25 saniye ile finiş çizgisini ilk geçen atlet oldu. Aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2 saat, 26 dakika, 21 saniye ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2 saat, 26 dakika, 52 saniye ile üçüncü oldu. Türk atlet Dilan Atak, 2 saat, 50 dakika, 18 saniye ile sekizinci oldu.

10 kilometrede birincilik Kenyalı atletin oldu

10 kilometre yarışında erkeklerde ilk üç sıra, Kenyalı Roncer Kipkorir, Kenyalı David Chemweno ve Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto, Kenyalı Daisyh Jeptoo Kimeli ve Türkiye’den Burcu Subatan şeklinde oluştu. 10 kilometre yarışı yine İZFAŞ önünden başladı. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı’ndan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldi ve 10 kilometreyi tamamladı.

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