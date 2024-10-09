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Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır? Marburg virüsü tedavisi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.10.2024 23:14
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Marburg virüsü, Marburg virüs hastalığına (MVH) neden olan, nadir aynı zamanda son derece ölümcül bir virüstür. Ebola virüsü ile aynı aileye ait olan bu virüs, insanlarda şiddetli kanamalı ateşe yol açar. İnsandan insana doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Peki, Marburg virüsü belirtileri nelerdir? Marburg virüsü tedavisi nedir?

Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Marburg virüsü nasıl bulaşır? Marburg virüsü tedavisi

İçindekiler

  • Marburg virüsü nedir?
  • Marburg virüsü belirtileri nelerdir?
  • Marburg virüsü nasıl bulaşır?
  • Marburg virüsü ne yapar?
  • Marburg virüsü tedavisi nedir?
  • Marburg virüsü Türkiye'de var mı?

Marburg virüsü, genellikle enfekte meyve yarasaları ve bu yarasalarla temas eden hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşır. İnsanlar arasında ise enfekte kişinin vücut sıvılarıyla (kan, ter, idrar) doğrudan temas yoluyla bulaşır.

Marburg virüsü nedir?

Marburg virüsü Almanya Marburg’da ilk kez 1967’de çıkmış ve adını bu şehirden almıştır. Marburg virüsü genellikle enfekte hayvanlar, özellikle meyve yarasaları aracılığıyla insanlara bulaşır. İnsanlar arasında ise doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Ebola virüsü ile aynı aileye ait, nadir fakat ölümcül bir virüstür ve Marburg virüs hastalığına (MVH) neden olur. Virüs, insanlarda yüksek ateş, şiddetli baş ağrıları ve kas ağrıları gibi belirtilerle başlar, ardından mide bulantısı, kusma, ishal ve şiddetli kanamalara yol açabilir. Virüsle enfekte olan kişilerde genellikle birkaç gün içinde iç ve dış kanamalar görülebilir.

Marburg virüsü belirtileri nelerdir?

Marburg virüsü belirtileri genellikle enfeksiyondan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler hastalığın ilerlemesiyle ağırlaşır ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Marburg virüsü belirtileri şu şekildedir:

  • Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Şiddetli hâlsizlik ve yorgunluk
  • Mide bulantısı, kusma ve ishal
  • Gözlerde kızarıklık
  • Karın ağrısı
  • İlerleyen aşamalarda iç ve dış kanamalar (burun, diş etleri, deri altı)
  • Kanlı dışkı ve kusma
  • Şok ve çoklu organ yetmezliği

Marburg virüsü nasıl bulaşır?

Marburg virüsü, enfekte hayvanlardan veya insanlardan temas yoluyla bulaşır. İşte bulaşma yolları:

  • Yarasa teması: Virüsün doğal kaynağı, meyve yarasalarıdır. Bu yarasalarla doğrudan temas eden kişiler enfekte olabilir.
  • Enfekte hayvanlar: Hastalığın ilk bulaşma vakaları, enfekte primatlar (maymunlar ve şempanzeler) ile temas yoluyla gerçekleşmiştir.
  • İnsanlar arası bulaşma: Virüs, enfekte bir kişinin vücut sıvıları (kan, ter, idrar, kusmuk, dışkı) ile temas yoluyla yayılır.
  • Tıbbi malzemeler: Sterilize edilmemiş tıbbi aletlere temas eden sağlık çalışanları da risk altındadır.

Marburg virüsü ne yapar?

Marburg virüsü insan vücudunda ciddi bir enfeksiyon oluşturarak kanamalı ateşe yol açar. Virüs bulaştığında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları gibi belirtilerle başlar ve hızla ilerleyerek mide bulantısı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi bozukluklarına neden olur. Hastalığın ilerleyen aşamalarında iç organlarda kanama, karaciğer ve böbrek gibi organlarda yetmezlik gelişebilir. Kan dolaşımı bozulduğu için şok ve çoklu organ yetmezliği yaşanabilir bu da ölüm riskini artırır.

Marburg virüsü tedavisi nedir?

Marburg virüsünün spesifik bir tedavisi veya aşısı yoktur. Tedavi genellikle destekleyici bakım üzerine odaklanır ve hastalığın semptomlarını hafifletmeyi amaçlar. Bu tedavi vücut sıvılarının ve elektrolit dengesinin sağlanması, oksijen seviyelerinin korunması, kan basıncının kontrol altında tutulması ve kan nakli gibi yöntemleri içerir. Erken müdahale iyileşme şansını artırabilir. Yoğun bakım ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastalığın yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir.

Marburg virüsü Türkiye'de var mı?

Marburg virüsü Türkiye'de yerel olarak görülen bir hastalık değildir ve bugüne kadar Türkiye'de vaka bildirilmemiştir. Marburg virüsü Afrika'nın bazı bölgelerinde salgınlara neden olmuştur ve bu hastalık genellikle enfekte hayvanlar veya insanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Türkiye'de Marburg virüsüne dair bir risk olmasa da, uluslararası seyahatler ve salgın bölgelerine yapılan ziyaretler nedeniyle dikkatli olmak önemlidir.

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Marburg humması
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